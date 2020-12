Gesundheitsamt Gotha hat auch über Weihnachten viel zu tun

Das Coronavirus fragt nicht nach Feiertagen. Die Zahl der positiv auf diese Lungenkrankheit Getesteten war im Landkreis Gotha zum Heiligabend binnen 24 Stunden um 95 nach oben geschnellt. "Das sind also fast hundert Befunde, die wir den Betroffenen möglichst schnell mitteilen müssen. Unser Anspruch ist es, die Menschen noch am selben Tag über das Testergebnis zu informieren, wenn wir es bekommen", sagt Amtsärztin Andrea Lein und Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes. "Das ist uns bisher in den allermeisten Fällen gelungen. Möglich war das aber nur dank meiner irrsinnig engagierten Mitarbeiter", betont sie. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die hätten einen enormen Arbeitsaufwand angesichts der in den vergangenen zwei Monaten stark gestiegenen Infektionszahlen zu bewältigen. Das Gesundheitsamt teste ja auch selbst. "Aber so angespannt wie derzeit war die Situation noch nie", sagt Andrea Lein am Heiligabend. Nicht nur sie und drei Kollegen sind im Dienst, wie es die ursprüngliche Planung mal vorsah, sondern zehn. Denn bei so vielen neuen Fällen potenziere sich natürlich auch das, was erledigt werden muss: Getestete über das Ergebnis informieren, sie, wenn nötig, in Quarantäne schicken, Quarantänebescheide erstellen, Kontaktpersonen ermitteln und ebenfalls informieren, wenn die sich isolieren müssen.

"Das funktioniert meistens, aber es gibt immer noch Leute, die falsche oder gar keine Telefonnummern angeben. Manchmal haben wir nur eine Adresse, da fahren wir dann hin und hoffen, jemanden zu erreichen", sagt Andrea Lein. Und manchmal würden die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auch dafür sorgen, dass Menschen, die in Quarantäne müssen und wirklich niemanden haben, trotzdem versorgt werden. "Da organisieren wir zum Beispiel über die Diakonie oder das Mehrgenerationenhaus, dass deren Einkaufsdienst in die Spur geht."

Über die Feiertage und bis zum Jahreswechsel stemmen die Mitarbeiter im Gesundheitsamt diese Aufgaben nicht allein. "Wir hatten gefragt, wer aus der Kreisverwaltung freiwillig helfen und das Gesundheitsamt unterstützen würde", sagt Thomas Fröhlich (CDU), der zweite Kreisbeigeordnete. "Die Resonanz war sehr gut."

Und so sitzen am 24. Dezember drei dieser Freiwilligen mit am Telefon im Gebäude in der Schützenallee. Sie übermitteln vorrangig Testergebnisse. "Wer einen positiven Befund bekommt, den informieren wir gleich, dass er in Quarantäne muss und wie er sich verhalten soll. Diese Gespräche brauchen Zeit", sagt Markus Müller, der Hausmeister an der Grund- und Regelschule Neudietendorf ist. Am Heiligabend sollte er eigentlich ab 10 Uhr helfen, "doch ich wurde schon früher gebraucht, halb neun ging es bereits los".

Mit dem nötigen Sicherheitsabstand sitzt mit Adrian Weber, dem Pressesprecher des Landkreises, am Heiligabend ein weiterer freiwilliger Helfer am Telefon. "Es ist gut, wenn wir in dieser schwierigen Situation in der Verwaltung zusammenstehen und die seit Monaten so stark beanspruchten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ein wenig entlasten können. So bekommen auch sie die Möglichkeit, über die Feiertage Zeit mit ihren Familien verbringen zu können", sagt er.

Amtsärztin Andrea Lein geht davon aus, dass sie und ihre Mitarbeiter in den nächsten Tagen erst einmal etwas weniger zu tun haben werden. "Denn über die Feiertage wird nicht so viel getestet, und es arbeiten auch nicht alle Labore." Umso mehr Befunde erwarte sie dann nach Weihnachten und zum Beginn des neuen Jahres.

"Wir wünschen uns für 2021, dass die Pandemie in den Griff bekommen wird und sich das Leben wieder normalisiert", sagt Gesundheitsamt-Mitarbeiterin Birgit Fiebrich, die ebenfalls am Heiligabend arbeitet. "Bis dahin hoffen wir, dass die Menschen verantwortungsvoll bleiben und verständnisvoll auch uns gegenüber sind."

