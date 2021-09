Gewässer in Gotha auf dem Prüfstand

Gotha. Die untere Wasserbehörde des Landkreises macht eine öffentliche Begehung zweier Bäche in Gotha.

Den Zustand der Gewässer in Sundhausen sowie des Wilden Grabens in Gotha beurteilt demnächst die Untere Wasserbehörde des Landkreises. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gotha.

In Sundhausen geht es am 26. Oktober um 9 Uhr los an der Wegekreuzung Bahnweg Sundhausen an der Gartengrenze bis zur Mündung. Die Begehung des Wilden Grabens am 9. November beginnt um 9 Uhr am Bahnviadukt los und geht bis zur Kläranlage. Die Gewässerschau ist öffentlich.

