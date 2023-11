Hallo Gotha Gewerbeflächen in Gotha sind gefragt

Die Industrie hat in der Stadt Gotha eine lange Tradition. Das belegen viele Unternehmen, die ihre Produktion in der Stadt ansiedeln.

Industrie spielte in der Stadt Gotha immer schon eine große Rolle und so soll es auch bleiben, auch wenn sich die Residenzstadt in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem kulturellen Aushängeschild entwickelt hat.

Schaut man in die Geschichtsbücher, entdeckt man, dass bereits um 1810 der Kupferschmied Carl Andreas Jusatz die erste industrielle Produktion in der Stadt aufzubauen und zwar mit der Herstellung von Dampfmaschinen und Feuerspritzen. Die Tradition wird auch heute noch vor Ort durch einen Hersteller von Lüftungssystemen fortgesetzt. Und so gibt es weitere Beispiele.

Die sprunghafte Entwicklung der Industrie erfolgte ab 1870 mit dem Bau der Bahnlinie Gotha-Mühlhausen und der Ansiedlung von Unternehmen im Gothaer Norden. Auch wenn es nach der Wiedervereinigung einen Zusammenbruch der Industriekultur gab, waren es doch Unternehmen, die einen Neuanfang in Gotha wagten. Die Gewerbegebiete Gotha-Ost, Luftschiffhafen und Gotha-Süd belegen es und die Nachfrage an neuen Gewerbeflächen auch. Für den Industriestandort Gotha ist das ein gutes Zeichen.