Gewerbegebiet ist Thema im Stadtrat Ohrdruf

Im Bürgersaal des Schlosses Ehrenstein tagt am Donnerstagabend der Ohrdrufer Stadtrat.

Ohrdruf. Eine Änderung des Bebauungsplanes soll beschlossen werden.

Um die Zusammenlegung der Schiedsstelle Wölfis zur Schiedsstelle Ohrdruf mit den Ortsteilen Crawinkel und Gräfenhain, um eine Änderung im Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Ohrdruf-Herrenhof-Hohenkirchen und die Jahresrechnung 2021 geht es unter anderem in der Sitzung des Stadtrates, die am Donnerstag, 19. Mai, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Schlosses Ehrenstein beginnt. Beraten wird auch über eine außerplanmäßige Ausgabe für Zuschüsse an Vereine. Zudem ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.