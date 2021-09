Gewerbeverein will Waltershäuser Innenstadt stärken

Waltershausen. An der Aktion „Heimat shoppen“ beteiligen sich Ladeninhaber und Musikanten aus der Region

Die heimischen Händler haben mit wachsendem Online-Handel zu kämpfen. Die Corona-Krise hat das noch verschärft. Die Industrie und Handelskammer (IHK) will mit der Aktion „Heimat shoppen 2021“ ein Zeichen dagegen setzen, ein Stück weit gegensteuern und für die ortsansässige Akteuren in Innenstädten werben. „Jetzt ist es wichtig, die Innenstädte wieder mit Leben zu füllen und damit lokale Unternehmen zu stärken“, sagt Anja Wolf, Leiterin des IHK-Servicecenters Gotha.

Dieses Jahr beteiligen sich in Thüringen 28 Städte am „Heimat shoppen“, im Kreis Gotha nur eine: Waltershausen am Samstag, 18. September, das aber zum dritten Mal in Folge und erstmals organisiert vom Waltershäuser Gewerbeverein. Der hat sich in diesem Frühjahr gegründet. „Wir wollen den Innenstadthändlern, Gastronomen und Gewerbetreibenden eine starke Stimme geben“, sagt dessen Vorsitzender Christian Döbel. Bislang sei die nicht oder nur kaum hörbar gewesen.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dazu will auch der in Waltershausen ansässige Industriebetrieb Sealable, Hersteller von Gummiprofilen und -Dichtungen beitragen. „Unsere 180 Beschäftigten kommen aus Waltershausen und Umgebung und gehen auch hier einkaufen“, sagt Geschäftsführer und Vereinsmitglied Matthias Orth und fügt hinzu, dass das Unternehmen den Großteil seiner Rohstoffe aus der Region beziehe.

Ansehnliche Struktur und geringe Nachfrage

Döbel, der eigentlich Professor für Automatisierungstechnik ist und für die FDP im Stadtrat sitzt, hatte sich bereits in den vergangenen Jahren für das „Heimat shoppen“ stark gemacht und die Aktionen maßgeblich vorbereitet. Ihn treibt es um, dass in Waltershausen der innerstädtische Handel zu wenig Zuspruch erfährt. Laut seiner Einschätzung kaufen die Einheimischen kaum in den ortsansässigen Geschäften ein, trotz einer schön hergerichteten Innenstadt und einer Struktur, die sich sehen lassen könne. Döbel: „Die Leute wissen nicht, was es in Waltershausen gibt.“ Monatelange Schließung wegen der Pandemie habe den Ladeninhabern obendrein zugesetzt. Er wisse von einigen, die die Aufgabe ihres Geschäfts in nächster Zeit erwägen.

Der Aktionstag am Samstag will die Läden in Waltershausen wieder stärker ins Blickfeld rücken. Vereinsmitglied Mario Seyfarth öffnet dazu bereits am Vorabend, Freitag, 17. September, sein Rad-Haus in der Gothaer Straße zum Treffpunkt für Geschäftsleute und Kunden. Am Samstag beteiligen sich etwa 20 Läden, ähnlich viele wie beim letzten Mal, so Döbel. Es sind vier Bühnen aufgebaut, auf denen heimische Solisten und Gruppen für Stimmung sorgen wollen. Nicole Trunt tritt am Vormittag vorm Rad-Haus auf. Vorm Bauernstübchen setzt am Nachmittag „3Rock“ den Reigen fort, in der Klaustor-Passage Christiane und Band. Zum Abschluss am Abend spielen die Matadors aus Waltershausen auf dem Markt auf.

Bei einem Gewinnspiel gilt es, Motive in den Läden zu sammeln. Es locken Gutscheine, um damit in Waltershausen einkaufen gehen zu können.