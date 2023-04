Gewinner gesucht: Fokus auf Details in Gothas Altstadt

Gotha. „Lieblingsplatz Altstadt“ ist das Motto eines Fotowettbewerbs in Gotha. Noch bis 8. Mai nimmt die Stadtverwaltung Einsendungen entgegen.

Zum Tag der Städtebauförderung am 13. Mai lädt die Stadtverwaltung zu einer Tour über die Baustellen der Altstadt ein. Die Fachleute geben Einblicke in geplante, laufende und abgeschlossene Projekte in der westlichen Altstadt und präsentieren das neue Informationsbüro der Stadt Gotha am Hauptmarkt 38. Auch die Fassadengestaltung der neuen Jugendherberge im Rahmen eines Kunstprojekts wird vorgestellt. Los geht es um 9.30 Uhr am Schellenbrunnen, wo auch der oder die Siegerin des Fotowettbewerbs „Lieblingsplatz Altstadt“ gekürt wird. Dafür kann man noch bis 8. Mai sein bestes Bild einreichen.

„Zeigen Sie uns Ihren Lieblingsplatz in der historischen Altstadt, teilen Sie ein charmantes Detail, eine ungewöhnliche Stimmung oder eine versteckte Besonderheit“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die Daten sollen per We Transfer (wetransfer.com) an sanierung@gotha.de in einer Größe von 4 bis 8 Mega-Pixel beziehungsweise 300 dpi gesendet werden. Nur Fotos, die sich auf das beschriebene Thema beziehen, dürfen teilnehmen und sind gewinnberechtigt.

Eine Jury wird drei Gewinner auswählen, die mit einem Gewinn in Form von Gotha-Gutscheinen belohnt werden. Sponsor der Preise ist die Wohnungsbaugenossenschaft Gotha.