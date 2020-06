Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gezwitscher am Balkon

Was dem einen sein kleines Konzert am Teich, im Garten oder Wald, ist dem anderen sein Vergnügen auf der Terrasse oder dem Balkon. Ob am frühen Morgen, zur Mittagszeit oder am Abend trällert bei mir im Lindenbaum eine Amsel.

Mittlerweile hat sie keine Scheu mehr und bleibt auf ihrem Ast sitzen, wenn ich auf den Balkon gehe. Dann begrüßt sie mich mit einem fröhlichen Gezwitscher. Und wenn sie dann noch ein paar Erdnüsse und Rosinen von mir bekommen kann, gibt sie ein zusätzliches Konzert.

Natürlich hat der Amselmann sein Weibchen gefunden. Während sie mit dem Nestbau beschäftigt war, saß er in aller Ruhe auf seinem Ast und trällerte vor sich hin. Dabei hatte sie mir des Öfteren die Geduld geraubt, als sie aus meinen Balkonkästen die Erde herauspickte. Jetzt weiß ich, für was sie die feuchte Erde brauchte – nämlich zum Befestigen ihres Nestes.

Schon eine Weile habe ich Frau Amsel nicht zu Gesicht bekommen, vermutlich hat sie mit dem Brüten begonnen. Ihn scheint das nicht zu interessieren, aber so ist das wie im echten Leben. Die meiste Arbeit haben die Weibchen. Sie kümmern sich um das Haus (Nest) und die Aufzucht der Kleinen, während die Mannsbilder sich amüsieren. Trotzdem freue ich mich jeden Tag auf das Gezwitscher.