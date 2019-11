Trainer Heiko Scholz (Wacker Nordhausen) hat sich für die Fußball-Zeitreise in Bad Tabarz kommende Woche angekündigt.

Glänzend am Ball, gescheitert im Leben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glänzend am Ball, gescheitert im Leben

Ein außergewöhnliches Schicksal, eine ungewöhnliche Lesung. Die Fußballzeitreise schlägt am 20. November in Bad Tabarz ein Kapitel DDR-Fußballgeschichte auf. Uwe Karte liest im Zentrum für Kunst, Kultur und Natur (Kukuna) aus seinem diese Woche erschienenen Buch „Stübner – Popstar wider Willen“ vor (19 Uhr).

Auch mithilfe von Filmszenen taucht der Autor ein in die Geschichte Jörg Stübners, eines großen Talents aus der Ära Kirsten, Thom, Sammer. Er beschreibt den Aufstieg und privaten Fall des einstigen DDR-Nationalspielers, eines Schwarms seiner Zeit mit der markanten Popperlocke; eines Fußballers, der Michele Platini auf dem Platz das Leben schwer machte und in seinem Leben selbst vergebens nach Halt suchte. Während einstige Mitstreiter nach der Wende in der Bundesliga Fuß und weiter Karriere machten, blieb Stübner auf der Strecke. Zu privaten Problemen kamen gesundheitliche, bis er im Juni unerwartet starb – mit nur 53 Jahren.

Die Lesung greift ein bewegtes Schicksal eines früheren DDR-Fußballers auf. Wie Organisator und Vereinsvorsitzender Marcel Wedow ankündigte, haben sich für den Abend im Kukuna die ehemaligen Nationalspieler und heutigen Trainer Heiko Scholz und Ralf Hauptmann angesagt. Zudem wird Stübners Bruder Uwe in Bad Tabarz sein.

Eintrittskarten sind zum Preis von zehn Euro in der Touristinformation in Bad Tabarz (Lauchagrundstraße 12a) erhältlich. Reservierung: Tel. 036259/5600.