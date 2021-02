Über einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro für das Gymnasium Gleichense in Ohrdruf können sich Ivonne Hofmann, stellvertretender Schulleiter Jan Gentzen und Schulleiter Volker Rühl (von links) freuen. Den Scheck überreichten Uwe Kallenbach (rechts) und Andreas Döll von der DEVK-Versicherung.

Gleichense will sich digital besser aufstellen

„Das Geld ist gut angelegt", erklärt Jan Gentzen, stellvertretender Schulleiter am Ohrdrufer Gymnasium Gleichense. Die Schule will sich digital verstärken, und dafür kommt der unerwartete Spendenscheck der DEVK-Versicherung gerade recht. Im November des vergangenen Jahres hatte die Deutsche Eisenbahn Versicherung, die auch mit einer Agentur in Ohrdruf vertreten ist, bundesweit Bildungseinrichtungen aufgerufen, sich mit Projekten zu bewerben. Teilgenommen hatten mehr als 4800 Schulen und Fördervereine. Hintergrund der Aktion ist, dass besonders Bildungseinrichtungen finanziell unterstützt werden sollten, die Probleme bei der Ausstattung für einen virtuellen Unterricht aufweisen.