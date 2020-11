Sankt Hubertus ist der Schutzpatron der Jäger. Ihm zu Ehren wird seit Jahrhunderten die Hubertusmesse veranstaltet. So kamen auch am Sonntag in der Stadtkirche Zum Gottesacker in Waltershausen Hornisten zusammen, um den evangelischen Gottesdienst musikalisch zu gestalten.

Seit 2005 treten die Mitglieder der Großen Hörner der Kreisjägerschaft Gotha mit ihren jagdlichen Instrumenten bei kirchlichen Veranstaltungen, Treib- oder Schleppjagden und Ehrentagen auf. Das ist bei den Hornisten Tradition, vor allem rund um den 3. November. Dieser Tag erinnert an den heiligen Hubertus von Lüttich. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die sieben Hornisten der Kreisjägerschaft allerdings in diesem Jahr weniger Auftritte als sonst. Aus diesem Grund waren die Musiker dankbar, dass sie ihr Können am Sonntag unter Beweis stellen konnten.

Superintendent Wolfram Kummer hatte in der Stadtkirche Zum Gottesacker zur Hubertusmesse eingeladen, und viele Kirchgänger nahmen am Gottesdienst teil. Die Musiker hatten mit frischem Tannengrün und Hirschgeweihen den Altar ausgestaltet und gaben so der Hubertusmesse das entsprechende Aussehen.

Hörner ersetzen die Kirchenmusik

Für ihre Darbietung erhielten die sieben Musiker, die sich normalerweise einmal in der Woche zur Probe in Schwabhausen treffen, viel Beifall von den anwesenden Besuchern. Dafür bedankten sie sich mit einem Stück, dessen Klänge an Kirchenglocken erinnerten. Auch das ist ein jahrhundertealter Brauch. So ersetzten die blasenden Hörner im Wald vor und nach der Jagd die fehlende Kirchenmusik.

Für dieses von der Corona-Pandemie geprägte Jahr gibt es keine Auftritte für das Jagdhornensemble mehr. Neben der Hubertusmesse in Waltershausen untermalten die Hornisten in der vergangenen Woche die Hubertusmesse in Wandersleben. Im kommenden Jahr hoffen sie wieder auf mehr Auftritte um diese Jahreszeit.

Angedacht sind aber bereits Veranstaltungen in Günthersleben und Emleben. Dann erklingen aus den großen Jagdhörnern wieder mehrstimmige Sätze, so wie jetzt bei der Hubertusmesse in Waltershausen.

