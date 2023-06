Die Kirchenglocke Schwarzhausen wird 100 Jahre. Das feiert am Sonntag, 2. Juli 2023, die Kirchengemeinde Schwarzhausen mit einem Fest.

Glockenjubiläum in Schwarzhausen

Am Sonntag, 2. Juli, feiert die Kirchengemeinde Schwarzhausen 100 Jahre Kirchenglocken. Das Fest beginnt 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Regionalbischof Tobias Schüfer hält die Predigt. Musikalisch wird der Gottesdienst von Orgel, Alphorn und vom Männergesangsverein Schwarzhausen begleitet. Anschließend werden zum Mittagstisch im Freien zwei verschiedenen Suppen angeboten. 13 Uhr gibt es ein Konzert in der Peter-und-Paul-Kirche mit dem ehemaligen Domorganisten zu Mainz Albert Schönberger und Klaus Seyfarth am Horn und Alphorn. Das Glockenfest klingt bei schönem Wetter im Freien mit einer Kaffeetafel aus. Bei Regen im Pfarrhaus nebenan, teilt Pastorin Christiane Kleditz im Namen des Gemeindekirchenrates mit.