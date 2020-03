Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glöckchen läutet neue Ära im Mechterstädter Vereinsleben ein

An der Spitze des Mechterstädter Traditionsvereins gab es einen Wechsel. Zwölf Jahre nach Gründung übergab dessen erster und bisheriger Vorsitzender Gerald Büchner das Glöckchen, mit dem die Zusammenkünfte der 29 Mitglieder stets eingeläutet werden, an Dieter Specht. Der langjährige Ortschaftsbürgermeister der Hörsel-Gemeinde war im vergangenen Jahr nicht wieder zur Wahl angetreten und sieht in seiner neuen Aufgabe einen sinnvollen Ausgleich zum Rentnerleben, in das er Ende Februar eintrat.

Freilich seien die Fußstapfen, die ihm Gerald Büchner hinterlassen habe, „sehr große“, sagte er in einer kleinen Antrittsrede. Sein Vorgänger hatte unter anderem mit Gleichgesinnten aus dem Mechterstädter Mundartverein die Wiederbelebung des ältesten Mechterstädter Hauses angestoßen. Das rund 500 Jahre alte Steinerne Haus, das einmal betreutes Wohnen beherbergen soll, steht seit vielen Jahren am Tag des offenen Denkmals und bei Konzerten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Obwohl die Finanzierung des Neuaufbaus nach wie vor nicht gesichert ist, hält die Volkssolidarität als Träger einer Modernisierung daran fest und arbeitet weiter an der Umsetzung der Pläne. Traditionsverein belebt Mechterstädt mit zahlreichen Veranstaltungen Gleichzeitig mit Büchner gab Ullrich Grebhahn sein Amt als Kassenwart weiter. Im verjüngten Vorstand arbeiten nun Andre Reinhardt als stellvertretender Vorsitzender und Kassenwart sowie Rico Cott und Marco Rimbach als Beisitzer mit. Der Traditionsverein will in diesem Jahr den Fokus wieder auf Veranstaltungen, wie die 2019 neu belebte Kirmes und der Adventsmarkt, richten. Zudem will der Verein 2020 ein Steinhauskonzert organisieren und sich an Veranstaltungen, wie Himmelfahrt im Tränksgrund, dem Erntedankfest, Kirmes und Seniorenkirmes, beteiligen. In diesem Jahr blicken die Mechterstädter zudem auf eine solidarische Ost-West-Begegnung nach dem Fall der Mauer zurück. Vor 30 Jahren initiierten Mitglieder des Runden Tisches gemeinsam mit Bürgern aus Mechterstädt und dem hessischen Hattersheim den Neuaufbau des Lindenplatzes und die Installation einer modernen Dorfbeleuchtung.