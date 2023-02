Goethe-Gesellschaft Gotha spricht über Weimarer Operndiva

Gotha. Referentin Annette Seemann teilt ihr Wissen zu Caroline Jagemann (1777-1848), eine Sängerin, die Goethe ins Straucheln brachte.

Caroline Jagemann (1777-1848), eine Weimarer Diva und fürstliche Favoritin, ist Thema der nächsten Veranstaltung der Goethe-Gesellschaft Gotha. Diese trifft sich am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr in Raum 104 am neuen Standort der Kreisvolkshochschule in Gotha, Waltershäuser Straße 136.

Referentin ist Annette Seemann aus Weimar. Sie schildert Caroline Jagemanns Werdegang, ihre Ausbildung zur Sängerin und Schauspielerin in Mannheim, ihre Rückkehr nach Weimar, ihren Aufstieg zur Instanz des Theaters und der Oper und ihre Liebe zu Herzog Carl August, der sie adeln ließ. Jagemanns Professionalität brachte sie in Konflikt mit Goethe, der dadurch seine Verpflichtung als Theater- und Opernintendant aufgab. Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.