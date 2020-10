Goldbach: Ermutigung zu Adventsmärkten

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Nessetal, Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), ermutigt die Vereine in den Ortsteilen, auch in diesem Jahr ihre traditionellen Weihnachts- oder Adventsmärkte vorzubereiten – natürlich unter Einhaltung von Infektionsschutzregeln. „Da diese Veranstaltungen im Freien stattfinden, dürfte das kein Problem sein, und die Menschen sehnen sich nach ein wenig Normalität. Außerdem tragen solche Veranstaltungen dazu bei, das Dorfleben zu erhalten“, sagt sie, „auch wenn möglicherweise auf die sonst ebenfalls vielerorts organisierten Chorkonzerte in den Kirchen verzichtet werden muss.“