Kerstin Damm leitet seit 1986 die Goldschmiede am Buttermarkt in Gotha.

Gotha. Kerstin Damm führt die Goldschmiede in dritter Generation. Um den Nachwuchs im Handwerk macht sie sich Sorgen.

Goldschmiede in Gotha blickt auf 95 Jahre zurück

Goldschmiedin zu werden, war anfangs nicht Kerstin Damms Plan. Dabei verbrachte sie bereits als Kind viele Stunden in der Werkstatt der Eltern. Ihr Beruf sollte aber ein anderer werden. Kartografin oder Dekorateurin standen zur Wahl, schließlich ein Kunststudium – etwas ebenso Kreatives wie das Familiengeschäft, aber mit der gewissen Distanz zum elterlichen Betrieb. Die Gold- und Platinschmiede führt sie nun in dritter Generation. Den Anfang machte ihr Großvater Max Damm 1925. Die vierte Generation steht bereits in den Startlöchern, doch um den Nachwuchs im Goldschmiedehandwerk im Allgemeinen macht Kerstin Damm sich Sorgen.