Gotha: 10.000 Euro für gute Ideen in der Krise

Auch in diesem Jahr und damit zum sechsten Male stellen die Unternehmer des Vereins Wirtschaftsinitiative Westthüringen 10.000 Euro Preisgeld für innovative und herausragende Ideen und Projekte zur Verfügung. Das teilt Sven Rinklin für die Wirtschaftsinitiative mit. Gerade in diesen Zeiten seien besondere Ideen, Kreativität und Engagement in allen Lebensbereichen erforderlich, um die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden, fügt er hinzu.