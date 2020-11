Ab sofort tritt eine neue Abfall-App für Entorgungstermine in Kraft: Landrat Onno Eckert, 1. Beigeordnete Sylke Niebur, Sebastian Fischer, Werkleiter des Kommunalen Abfallservice und Administrator Tino Block (von links) zeigen die neue App.

Gotha. Der Kommunale Abfallservice (KAS) des Landkreises Gotha bietet ab sofort eine App für Entsorgungstermine an.

Gotha: Abfuhrpläne sind in einer App vereint

Apps liegen im Trend. Ob auf dem Computer, Tablet oder Smartphone – in vielen Bereichen sind die kleinen Anwendungsprogramme unerlässlich, helfen sie dem Nutzer bestimmte Aufgaben besser zu verstehen. In Sachen App ist jetzt auch der Landkreis Gotha unterwegs. So hat der Kommunale Abfallservice (KAS) eine App programmiert, die den Bürgern eine kompakte Übersicht über die Abfallentsorgung ermöglicht.