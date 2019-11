„Gotha adelt“-Laden vor der Wiedereröffnung

Wer am Donnerstagvormittag in die Räume der einstigen Gaststätte „Zur Schelle“ am Hauptmarkt 40 gelinst hat, mag kaum glauben, dass dort am Montag der „Gotha adelt“-Laden der Kultourstadt Gotha neu eröffnet wird. Elektriker zogen noch Leitungen, Tischler werkelten am Tresen und an Schränken. Doch der Zeitplan ist laut Kultourstadt-Geschäftsführer Christoph Gösel ganz klar: „Am Freitag werden die restlichen Schränke aufgebaut, Samstag gibt es eine gründliche Reinigung und dann wird eingeräumt. Am Sonntag erledigen wir Rest- und Feinarbeiten und am Montag ist Eröffnung.“

Der Laden, der die touristische Marke „Gotha adelt“ verkörpert, war im Juni 2011 nur wenige Häuser weiter am unteren Hauptmarkt eröffnet worden. Dort blieb er bis Ende März dieses Jahres. Weil sich der Beginn der Umbauarbeiten in der „Schelle“ verzögerte, wurde vom Gothardusfest bis Mitte Oktober ein „Baustellen-Laden“ eingerichtet, „denn die Nachfrage nach unserem Angebot mit Souvenirs und vielen regionalen Produkten war weiter da“, sagt Gösel. Dann konnte endlich gebaut werden. Souvenirangebot und Touristinformation vereinen Mit den neuen Räumlichkeiten verbessern sich die Bedingungen für die Kunden und vor allem für die beiden Mitarbeiterinnen deutlich. „Wir haben jetzt endlich auch einen großen Lagerraum, wo zudem Platz ist, um Geschenksets zu verpacken, die begehrt sind“, macht der Kultourstadt-Chef aufmerksam. Die Regale sind schon gut gefüllt. Ausgangspunkt für den Umzug war aber auch die Idee, das Souvenirangebot und die Touristinformation an einem Ort zu vereinen. „Das wird auch passieren. Allerdings folgen unsere Touristiker erst Ende Januar in die Räume der Schelle“, sagt Christoph Gösel. Ihr Bereich, direkt angrenzend an den „Gotha adelt“-Laden, wird noch hergerichtet. „Auch da nutzen wir den Neustart, um die Touristinformation zeitgemäß zu gestalten und auszustatten.“ So werde es keine Plakatwände mehr geben, sondern große Bildschirme, die vielfältige aktuelle Informationen bieten sollen – von der Vorstellung der Region über Veranstaltungstipps bis hin zum Wetterbericht. „Wir wollen auch eine Verweilecke einrichten, in der Besucher moderne Technik zum Informieren nutzen können“, so Gösel. Neuer Treffpunkt für Stadtführungen Für den neuen Anlaufpunkt im Herzen der Stadt werden zudem die Hofeinfahrt und der Hof eine wichtige Rolle spielen – zum einen als ebenerdiger Zugang. „In der Einfahrt präsentieren wir zum anderen den großen Stammbaum, der bisher im „Gotha adelt“-Laden zu sehen war. Dort wird künftig der Treffpunkt für Stadtführungen sein“, sagt der Kultourstadt-Geschäftsführer. Im Hof soll es Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben – sowohl für die Leihräder der Touristinformation als auch die von Radtouristen. Die können künftig auch ihr Gepäck unterstellen, wenn sie eine Stadtführung machen oder durch die Stadt schlendern wollen. Dafür werden Schließfächer im Gebäude installiert. Die vom Thüringer Wirtschaftsministerium geförderte Neugestaltung der Touristinformation wird durch Mittel der Europäischen Union kofinanziert. Insgesamt fließen laut Gösel 250.000 Euro in den Umbau der einstigen Schelle. Der „Gotha adelt“-Laden hat Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.