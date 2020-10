Ärzte informieren über Schutzimpfung

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, nun kommt noch die Grippe-Saison dazu. Viele Menschen sind deshalb verunsichert: Wann ist eine Impfung sinnvoll? Was kann man vorbeugend tun? Wie schnell wieder gesund werden? Antworten auf diese und andere Fragen zur Influenza vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie geben Mediziner bei der Telefon-Hotline der DAK-Gesundheit am 15. Oktober. „Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist die Influenza ebenso wie Covid-19 eine ernstzunehmende Krankheit“, sagt Antje Orthey von der DAK-Gesundheit in Gotha. Anders als bei Corona existiere bei der Grippe jedoch bereits eine wirksame Impfung. Die sei in diesem Jahr wichtiger denn je.

Die Hotline ist am Donnerstag, 15. Oktober, von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 geschaltet. Versicherte aller Krankenkassen, so Orthey, können sich informieren unter: www.dak.de/grippeimpfung red