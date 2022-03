Gotha: Agentur für Arbeit lädt zur Berufsberatung am Telefon ein

Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht bietet am 3. März einen Telefonsprechtag für Erwachsene an.

Die Agentur für Arbeit in Gotha bietet am Donnerstag, 3. März, einen Telefonsprechtag an. Von 9 bis 18 Uhr können sich Erwachsene beruflich beraten lassen. Dafür stehen Berater unter der Telefonnummer 0361/3022222 zur Verfügung. „Wir spüren einen zunehmenden Beratungsbedarf bei den Beschäftigten in Fragen der beruflichen Weiterbildung“, sagt Johannes Langenkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha.