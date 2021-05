Gotha als Geheimtipp bekannt machen

Gotha. So soll Gotha viral gehen.

Mit dem Sinken der Fallzahlen sollen bald auch Tourismus und Kultur nach Gotha zurückkehren. Auf die Zeit nach der Pandemie bereitet sich die Stadtverwaltung mit den städtischen Unternehmen und den Stiftungen vor. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ruft dazu einen Wettbewerb aus.

Über die sozialen Medien sollen die schönsten Seiten der Residenzstadt verbreitet werden. Wer sich beteiligt, hat die Chance, bei der Rückkehr der „Alten Meister“ in das Herzogliche Museum im Oktober exklusiv dabei zu sein. Es brauche Konzepte und Ideen dazu, wie es gelingen kann, nach Monaten der Einschränkungen wieder Menschen nach Gotha zu locken. „Wir müssen die Gothaerinnen und Gothaer einbeziehen“, erklärt Kreuch. Dabei hofft er nicht nur jene zu erreichen, die in Gotha zu Hause sind, sondern auch jene, die von dort aus in die Welt gezogen sind. „Bitte platzieren Sie Artikel, Bilder und positive Eindrücke der Stadt in Zeitungen und Zeitschriften, sei es als Leserbriefe oder Artikel. Schreiben sie Twitter- und Facebook-Beiträge, posten Sie Bilder auf Instagram und lassen Sie uns teilhaben an Ihren Ideen“, appelliert Kreuch.

Damit alle Social-Media-Beiträge im Rahmen der Aktion leicht von anderen gefunden werden können, soll der Hashtag „#geheimtippgotha2021“ als Stichwort angefügt werden. Wer darüber hinaus ab 1. Juni seinen Beitrag mit Beschreibung an die Stadt Gotha sendet, hat die Chance auf eine Einladung zur Eröffnung der Ausstellung „Die Heimkehr der Alten Meister“.

Die Aktion geht bis 20. Juni. Teilnehmer sollten mindestens 18 Jahre alt sein. Nach dem 20. Juni werden alle Einsendungen von einer Jury bewertet und ein Gewinner ausgesucht. Die ausgewählte Person wird bis spätestens 27. Juni per E-Mail benachrichtigt und anschließend auch auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung Gotha bekanntgegeben.

Die Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter www.gotha.de/leben-in-gotha/aktuelles/geheimtippgotha.html.