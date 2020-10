Gotha an der Schwelle zur Moderne

Sein mittlerweile zwölftes Buch zur Heimatgeschichte Gothas präsentierte jetzt Matthias Wenzel. Als langjähriger Vorsitzender des Vereins für Stadtgeschichte Gotha und verdienstvoller Heimatforscher hat er sich in dem aktuellen Band „Gotha im 19. Jahrhundert – Bilder erzählen Geschichte“ mit dem baulichen Zustand der Stadt etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts beschäftigt.

Wenzel lädt zu bebilderten Spaziergängen durch Gotha ein, er beginnt das Kapitel „Eine altehrwürdige Residenzstadt“ am Bahnhof und führt über die Friedrichstraße zur Innenstadt. Manches kommt dem Betrachter bekannt vor, aber viele der gezeigten Gebäude sind in dieser Form verschwunden. Mit zu sehen sind auch die vier alten Friedhöfe, Anlagen am Südrand der Stadt sowie Ausflugsziele auf dem dem Krahnberg.

Auch der Rundgang im Kapitel „Stadtbild im Wandel“ startet am Bahnhof. Hier ging es dem Autor darum, Bilddokumente zu zeigen, in denen die rasanten Veränderungen nachvollziehbar werden. Vor allem die 1894 in Betrieb genommene elektrische Straßenbahn spielt dabei eine wichtige Rolle wie auch die neu gegründeten Schulen und weitere öffentliche Gebäude, die von dem Wachstum der Stadt in alle Himmelsrichtungen zeugen.

Viele Fotos stammen aus Privatarchiv des Autors

Zum Abschluss behandelt das Kapitel „Als Gotha englisch wurde“ die Zeit nach dem Tod des fast 50 Jahre lang residierenden Herzog Ernst II., als sein englischer Neffe Alfred die Thronfolge in Coburg und Gotha antrat. Der festliche Einzug des Herzogpaares in der Residenzstadt steht dabei im Mittelpunkt der Abbildungen.

Die rund 170 Bilder des Bandes stammen aus dem Archiv des Vereins für Stadtgeschichte Gotha und aus dem Privatarchiv des Autors. Aber auch die Fotothek der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha hat eine ganze Reihe von Fotos beigesteuert. Schließlich ist es Wenzel auch gelungen, Bilder aus den Privatarchiven von Jürgen Hißner, Dietmar Kirchberger, Heinz Kupfer und Kerstin Lösch in den Bildband mit aufnehmen zu können.