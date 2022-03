Gotha: Anerkennung von Berufsabschlüssen im Ausland

Im Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Agentur für Arbeit in Gotha geht es am 10. März um die Anerkennung von Berufsabschlüssen im Ausland.

Um beruflich in Deutschland erfolgreich einsteigen zu können, müssen ausländische Mitbürger Sprachkenntnisse und den Nachweis einer beruflichen Qualifikation vorlegen. Allerdings sind viele Ausbildungsberufe mit denen in Deutschland nicht vergleichbar. Um diese Vergleichbarkeit herzustellen, müssen im Ausland erworbene Abschlüsse anerkannt werden. Wie das möglich ist, darüber berät am Donnerstag, 10. März, das IQ-Netzwerk Thüringen im Berufsberatungszentrum (BiZ) in der Agentur für Arbeit Gotha.

Aufgrund der großen Resonanz im Vorfeld erfolgt die Beratung nur nach Anmeldung beim Arbeitsvermittler oder im BiZ der Arbeitsagentur. Hier erfahren die Interessenten auch die genaue Uhrzeit für das Beratungsgespräch.

Kunden müssen zum Beratungstermin einen tabellarischen Lebenslauf, Ausweis, Zeugnisse für die Qualifikationen und Dokumente von den Anerkennungsstellen mitbringen. In der Beratung erhalten die Kunden Informationen zum weiteren Verlauf des Verfahrens, den Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten.

Das Beratungsgespräch ist kostenfrei, die Daten werden vertraulich behandelt. Zudem kann das Angebot auch von Kunden der Arbeitsagentur, des Jobcenters und von allen Interessierten in Anspruch genommen werden.