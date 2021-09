Gotha: Auf den Spuren jüdischen Lebens

Gotha. Schüler der Evangelischen Regelschule erhalten Preis für christlich-jüdischen Dialog. Das steckt hinter ihrem ausgezeichnetem Projekt.

Gibt es jüdisches Leben in Gotha? Dieser Frage sind Schüler der Evangelischen Regelschule in Gotha in einem Schulprojekt nachgegangen. Für den filmischen Beitrag, der unter dem Titel „Jüdischer Friedhof Gotha – ein Ort des Lebens?“ auf eine Spurensuche ging, erhalten die Beteiligten nun den Werner-Sylten-Preis für jüdisch-christlichen Dialog. Der erste Preis ist mit 1000 Euro dotiert und wird den Schülern am Mittwoch in der Evangelischen Regelschule übergeben.

„Jüdisches Leben findet in Gotha nahezu nicht statt“, so lautet die Ausgangsthese für das Schulprojekt. Sie gab Schülerinnen und Schülern im Religionsunterricht der siebten Klasse im Schuljahr 2019/20 Anlass für eine Suche in der Vergangenheit, um hier Spuren jüdischen Lebens zu entdecken und damit aktiv die Zukunft zu gestalten. Fächerübergreifend näherten sich die Mädchen und Jungen dem jüdischen Friedhof als Ausgangspunkt ihrer Recherchen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mutige Impulse gegen Antisemitismus

„Mit ihrer Auseinandersetzung holen die Schüler den Friedhof als Ort des Gedenkens – als Denkmal – ins Bewusstsein und leisten damit auch einen Beitrag gegen antisemitische Übergriffe“, teilt die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit. Zuletzt war der Jüdische Friedhof in Gotha in den Jahren 2004 und 2008 massiven Schändungen ausgesetzt.

Zwei Jahre nach Beginn des Projektes erhalten die Schüler für den selbst produzierten Film, der das Ergebnis ihrer Arbeit darstellt, als eine von zwei Schulen den Werner-Sylten-Preis, der ihnen eigentlich bereits im Januar dieses Jahres übergeben werden sollte. Die Veranstaltung, die ursprünglich zum Tora-Lerntag stattfinden sollte, wird damit nachgeholt, teilt die mit, die den Preis zum vierten Mal verleiht.

„Aus Sicht der Jury greift das Projekt mutig zwei Themenkomplexe auf, die für Jugendliche nicht leicht sind: Tod/Sterben und das christlich-jüdische Verhältnis“, teilt die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland die Bewertung mit. Das Projekt wirke durch verschiedene Impulse in die Gesellschaft hinein. Die Beeinträchtigung durch die Corona-Pandemie werde durch die Entstehung eines Abschlussfilmes kreativ gelöst.