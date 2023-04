Gotha: Ausstellung zeigt Reiseberichte aus fünf Jahrhunderten

Gotha. Die Jahresausstellung der Forschungsbibliothek eröffnet im Spiegelsaal auf Schloss Friedenstein in Gotha.

„Vom Fremden erzählen. Reiseberichte aus fünf Jahrhunderten“ ist der Titel der Jahresausstellung 2023, zu der die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt ab Sonntag, 16. April, bis 11. Juni in den Spiegelsaal auf Schloss Friedenstein einlädt. In der Forschungsbibliothek Gotha erzählen viele Handschriften und Drucke über Reisen in nahe und ferne Regionen. Die Ausstellung, kuratiert von Kunsthistorikerin Monika Müller, zeigt, wie Reisende die Fremde erlebten, was sie beeindruckte oder faszinierte und wie eine Sammlung von Reiseberichten entstand.

Besucherinnen und Besucher erwarten kostbar illuminierte spätmittelalterliche Berichte von Pilgerreisen ins Heilige Land, Schriften von den Kavalierstouren der ernestinischen Prinzen und frühneuzeitliche Reisetagebücher von Gelehrten des 17. bis 19. Jahrhunderts wie Johann Ernst Gerhard, Johann Philipp Breyne und Ulrich Jasper Seetzen. Zudem erwarben die Gothaer Herzöge zahlreiche durch Kupferstiche angereicherte Berichte von Reisenden, die im Dienst der niederländischen Handelskompanien in West- und Ostindien waren.

Die Schau ist dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, sowie am 1. Mai und 29. Mai geöffnet