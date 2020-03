Gotha: Baustart in der Friedrichstraße

Auch ohne offiziellen „Ersten Spatenstich“, der zu einem Zusammentreffen einer Vielzahl von Personen geführt hätte, haben am Montag, dem 16. März bei strahlendem Sonnenschein die Bauarbeiten des dritten Bauabschnittes in der Gotha Friedrichstraße begonnen. Zunächst vervollständigten Mitarbeiter der Firma „S+B Signal- und Beleuchtungstechnik GmbH aus Erfurt die Beschilderung und die gelben Fahrbahn-Markierungen, die die Umleitungen kennzeichnen. Auch eine neue Ampel ist in Betrieb. Sie sichert das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste der Thüringer Wald- und Straßenbahn in der Hersdorfstraße. Dort steigen infolge der Sperrung der Friedrichstraße mehr Fahrgäste von Bussen zur Bahn um. Währenddessen vermaßen Vermessungstechniker wie René Zimmermann von der Baufirma Eurovia, die den größten Teil der Arbeiten im Auftrag mehrerer Auftraggeber übernimmt, die vorhandene und die neue Lage unter anderem des Mischwasser-Kanals aus und markierten sie. Spätestens am Dienstag wird dann der Asphalt aufgebrochen, die alten Schienen werden entnommen und Zugang zum neu zu verlegenden Mischwasser-Kanal geschaffen.

Eurovia wird je nach Bedarf mit zwei Kolonnen Tiefbau-Arbeitern in der Friedrichstraße aktiv sein. Für den Wasser- und Abwasserzweckverband werden 315 Meter Mischwasser-Kanal auf die andere Seite der Straße und damit nicht mehr unterhalb des Gleisbettes verlegt. Auf einem weiter nördlich gelegenen Stück, dass bereits unter neuen Schienen liegt, werden 5 Meter repariert. Es entstehen 21 Anschlüsse an den Kanal für Straßeneinläufe, 14 zur Entwässerung des Gleisbettes und 15 neue Hausanschlüsse. Auf der nahezu gesamten Länge des Baufeldes, 320 Meter, bis zum Schieberkreuz Parkstraße, wird eine 250 Zentimeter dicke Trinkwasserleitung verlegt.

Für 2,2 Millionen Euro baut die Thüringer Wald- und Straßenbahn neue Gleise und Oberleitungen. Die Stadtwerke Gotha legen Gas,- Elektro- und Fernwärmeleitungen. Geplant ist, bis August 2021 zu bauen.