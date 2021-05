Gotha: Begonien für die Wasserkunst

In der 21. Kalenderwoche soll die Wasserkunst in Gotha bepflanzt werden, kündigte die Stadtverwaltung an.

Gotha. An der Gothaer Wasserkunst werden 2000 Sommerblumen gepflanzt. Die Anlage zählt zu den Außenstandorten der Erfurter Buga.

Die Gothaer Wasserkunst wird für die Sommerbepflanzung vorbereitet. Nach dem in den vergangenen Tagen die verblühten Frühjahrsblumen von den Gärtnern des städtischen Gartenamtes entfernt wurden, sollen ab der kommenden Woche die Sommerblumen auf die Rabatten gesetzt werden.

Gerade im Jahr der Bundesgartenschau in Erfurt, zu der die Residenzstadt zu einem der vielen offiziellen Außenstandorte zählt, soll die Anlage der Wasserkunst für die nächsten Monate hübsch gemacht werden. Dabei wird sich die Bepflanzung den Beeten in der Herzoglichen Orangerie ähneln.

Insgesamt 2000 Sommerblumen sollen gepflanzt werden. Darunter sind Arten wie Begonien, Ageratum, Heliotropium, Lobelien, Salvien und noch viele mehr. Des Weiteren sollen neue Blumenkübel in die dafür vorgesehenen historischen Sandsteinschalen an der Gothaer Wasserkunst aufgestellt werden, die im vergangenen Jahr aufwendig saniert wurden. Bepflanzt werden sie nach historischem Vorbild mit rot- und grünlaubigen Cordylinen.

Insgesamt investiert die Stadt Gotha in diesem Jahr rund 15.000 Euro in die Bepflanzungen und die Pflege an der Wasserkunst. Wie in jedem Jahr wird der Sommerblumenschmuck durch die Mitarbeiter des Garten-, Park- und Friedhofsamt der Stadt geplant und betreut.