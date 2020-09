Gotha: Bei Taubert beginnt das Musikschuljahr

Gotha. In diesem Jahr gibt es Schnupperstunden statt einem Tag der offenen Tür in der Musikschule Taubert in Gotha.

Die Musikschule Taubert in der Kleinen Fahnenstraße 1 beginnt das neue Schuljahr. Derzeit läuft die Anmeldung. Die Musikschule müsse aufgrund von Corona in diesem Jahr auf den beliebten Tag der offenen Tür verzichten, sagt Inhaber Maik Taubert. Um Interessenten trotzdem die Möglichkeit zu geben, die Musikschule kennenzulernen, sei es möglich für jeden Schüler eine kostenlose Schnupperstunde telefonisch zu vereinbaren. „In unserer Musikschule kann man die Instrumente Gitarre, Bassgitarre, Keyboard, Klavier und Gesang erlernen“, so Maik Taubert. Bei den regelmäßig stattfindenden Konzerten präsentieren die Schüler ihr Können. Die Einrichtung wurde am 1. Februar 2003 von Uwe Taubert in Gotha gegründet, stetig erweitert und modernisiert.