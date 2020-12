Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sämtliche Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln ausgesetzt werden. Das teilte jetzt das Kreis-Gesundheitsamt mit.

Grund: Die Mitarbeiter richten derzeit ihren Fokus auf die Bewältigung der Corona-Infektionen im Landkreis und können somit in absehbarer Zeit keine Kurse nach dem Infektionsschutzgesetz vornehmen. Die Belehrungen sind verpflichtend für diejenigen, die gewerbsmäßig Lebensmittel herstellen, behandeln oder ausgeben sowie in gastronomischen Einrichtungen tätig sind.

Dazu gehören auch Erzieher in Kindereinrichtungen, der Alten- und Krankenpflege sowie in der Hauswirtschaft Tätige. Sie alle müssen die Belehrung in einem Nachweisheft dokumentieren.