Gotha: Beratung zu Ausbildung und Studium

Über Angebote zu Ausbildung und Studium können Schüler bei einem Live-Chat mit einem Berufsberater der Arbeitsagentur Gotha in Kontakt treten.

Gotha. Bei einem Live-Chat können Schüler am 26. Mai Fragen zu Ausbildung und Studium an einen Berufsberater der Arbeitsagentur Gotha stellen.

Schüler aus dem Landkreis Gotha haben am Mittwoch, 26. Mai, die Gelegenheit mit Berufsberater Franko Hunger von der Agentur für Arbeit in Kontakt zu treten. Dafür steht an diesem Tag ein Live-Chat zur Verfügung.

Der Berufsberater der Gothaer Arbeitsagentur steht von 8.30 bis 9.15 Uhr für Fragen zur Berufsausbildung und zum Studium bereit. Franko Hunger wird erklären, wie und wo man die passende Ausbildung oder Studium finden kann und wo es finanzielle Unterstützung gibt. Es wird aber auch besprochen, was Jugendliche tun können, wenn sie noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Noch bis zum 31. Mai läuft die virtuelle Messe „Schülerwirtschaft“ des Landkreises. Hier haben Jugendliche zudem die Möglichkeit, sich über Ausbildungsangebote in der Gothaer Region zu informieren. Die Agentur für Arbeit ist bei der virtuellen Messe mit einem Stand vertreten. Auch dort können Jugendliche ihre Fragen zum Berufsleben stellen. Diese werden von Berufsberatern beantwortet. Außerdem kann man einen persönlichen Beratungstermin mit den Berufsberatern vereinbaren. Dieser erfolgt dann telefonisch oder per Videochat.

Den Chat gibt es unter dem Link: https://www.berufemap.de/ausbildung-studium/berufswahl/?prefilter=191