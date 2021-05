Gotha: Berufliche Orientierung

Die Agentur für Arbeit in Gotha bietet einen Telefonsprechtag zum Thema Berufsberatung für Erwachsene an.

Gotha. Die Arbeitsagentur Gotha bietet einen Telefonsprechtag für Erwachsene an, die sich beruflich orientieren wollen.

Die Arbeitsagenturen in Thüringen bieten am 3. Juni einen Telefonsprechtag für Erwachsene an. Von 9 bis 18 Uhr stehen Berufsberater bereit, die bei der beruflichen Orientierung und Weiterbildung Unterstützung geben sowie bei Karrierefragen.

Durch die Corona-Pandemie habe die Digitalisierung in Unternehmen einen Sprung nach vorn gemacht. Für viele Mitarbeiter ändern sich damit die beruflichen Anforderungen, so Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha.

Berufsberater sind unter Telefon: 0361/ 30 22 222 erreichbar.