Gotha: Bestelltes Feuerwerk darf nicht ausgeliefert werden

An ein Silvester mit Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre war vor Monaten noch nicht zu denken. Auch das Verkaufsverbot für Pyrotechnik der Kategorie zwei, also Raketen und Böllern, sei nicht abzusehen gewesen, sagt ein Mann aus dem Landkreis Gotha, der anonym bleiben will. Er bestellte im Sommer Feuerwerkskörper zum Jahreswechsel im Internet. Dann kam das bundesweite Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk und er stand vor der Frage: Muss ich die Lieferung noch annehmen?

Die Luft- und Straßenverschmutzung infolge der Silvesterfeierlichkeiten sowie die sich dadurch häufenden Notfälle in den Krankenhäusern lassen jedes Jahr die Frage nach einem Feuerwerksverbot laut werden. In diesem Jahr sorgten jedoch auch die zu erwartenden Menschenansammlungen bei denen das Coronavirus übertragen werden könnte dafür, dass der Verkauf von Pyrotechnik der Kategorie zwei verboten wurde. Wer solche Artikel im Internet bestellt, erhält sie üblicherweise erst ab dem 29. Dezember, da dann auch im Handel der Verkauf beginnt.

Staatskanzlei soll Unsicherheit aufklären

Als sich die Einschränkungen für Silvester bereits abzeichneten, bestand der Internethändler dennoch auf der Auslieferung des Feuerwerks an den Kunden im Landkreis Gotha. Unsicher ob er die Ware bezahlen müsse und abbrennen oder lagern solle, suchte der Mann Rat bei der Thüringer Staatskanzlei. Er kritisiert: „Es gibt keine klaren Regeln was den Online-Handel betrifft – hier wird das Problem auf den Verbraucher abgewälzt.“

Die Staatskanzlei verweist lediglich auf das Verkaufsverbot für Feuerwerk und die dringende Empfehlung, auf das Abbrennen zu verzichten. Zivilrechtlich könne sie die Lage nicht bewerten. Die Verbraucherzentrale Thüringen wird hierbei schon deutlicher: Der im Sommer abgeschlossene Kaufvertrag gilt. Der Käufer müsse die Ware bezahlen und annehmen, da das Abbrennen von Pyrotechnik an Silvester nicht grundsätzlich verboten sei. Die Landkreise haben einzelne Verbotszonen erklärt, wie im Gothaer Land etwa das Areal rund um Schloss Friedenstein. Zudem sind Silvesterveranstaltungen im öffentlichen Raum untersagt. Die Verbraucherzentrale rät, beim Händler nachzufragen, ob die Ware bis zum nächsten Silvester gelagert werden kann.

Bestellungen stornieren oder lagern

Zwischenzeitlich ist auch die Übergabe von online bestellter Pyrotechnik durch Zusteller verboten worden. Damit darf auch bereits bestellte Ware nicht mehr an Privatpersonen ausgeliefert werden. Das schließt den Kauf von Feuerwerkskörpern für den Rest dieses Jahres aus. Die Bestellungen können storniert und die Kosten rückerstattet werden. Alternativ wird die Lagerung oder eine Gutschrift der bereits getätigten Zahlung angeboten.

Der Pyrotechnik-Kunde aus dem Kreis Gotha hat Verständnis für die missliche Lage der Händler. Sie machen einen Großteil ihres Geschäftes in den Tagen vor Silvester und stehen durch das Verkaufsverbot vor dem Ruin. „Auch für sie wären staatliche Finanzhilfen angebracht“, sagt er.