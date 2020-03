Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha bietet immer mehr fair gehandelte Produkte

Das Faltblatt „Fair Kaufen in Gotha“ ist jetzt in seiner dritten Auflage erschienen. Falko Lehmeier, Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Gotha, stellte es am Donnerstag in einer Pressekonferenz im Rathaus Gotha vor. „Wir haben aufgelistet, wo in Gotha zertifizierte fair gehandelte Produkte zu bekommen sind und wer sich für den fairen Handel engagiert“, so Lehmeier.

Ob Kaffee, Obst, Kakao, Kleidung, Blumen, Schmuck oder Kosmetik – zu kaum einem Produkt gebe es inzwischen keine fair gehandelte Alternative. Mit dem fairen Handel werden laut Lehmeier gerechte und auskömmliche Löhne für Kleinbauern und Kooperativen in Ländern des globalen Südens sichergestellt. Auch werden Dinge, die für uns selbstverständlich sind – wie etwa Frauenrechte, Verzicht auf Kinderarbeit, betriebliche Mitbestimmung, aber auch der Verzicht auf Pestizide – mit Hilfe des fairen Handels umgesetzt. Dass die Gothaer dieses Angebot wahr- und annehmen, habe eine Seminarfacharbeit von Gustav-Freytag-Schülern gezeigt, die Falko Lehmeier betreut hat. „Sie haben Kunden und Marktleiter befragt, und viele Menschen sind vertraut mit dem Thema fairer Handel“, so Lehmeier. Neue Einkaufstaschen mit dem Fair-Trade-Logo sollen dazu beitragen, noch mehr Leute auf diese Möglichkeit des nachhaltigen Konsumierens aufmerksam zu machen. Mehr und mehr Einzelhändler, Gastronomen und Unterstützer aus den Bereichen Bildung, Soziales und Kirche würden sich inzwischen am Projekt Fairtrade-Stadt beteiligen. Dieses Siegel hatte Gotha 2017 erstmals errungen und konnte es im vergangenen Jahr verteidigen. „Außerdem haben wir beim deutschlandweiten Wettbewerb Hauptstadt des fairen Handels 2019 einen mit 10.000 Euro dotierten Sonderpreis gewonnen“, erinnert der Koordinator. Gewürdigt worden sei dabei unter anderem das Hausaufgabenheft für Grundschüler, das Möhrchenheft, mit vielen Hinweisen zu nachhaltigem Leben.