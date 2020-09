Gotha: Blick von Thüringens Höfen nach Versailles

Der Eröffnungskonzert des Güldenen Herbstes in Gotha am 2. Oktober bestreitet das Ensemble Akademie für Alte Musik aus Berlin

Gotha. Die Akademie für Alte Musik gibt zum Auftakt des „Güldenen Herbstes“ in Gotha zwei Konzerte

Das Eröffnungskonzert des Festivals „Güldener Herbst“ am Freitag, 2. Oktober, in der Augustinerkirche Gotha mit der Akademie für Alte Musik wird in doppelter Auflage stattfinden. Da das Konzert um 19.30 Uhr bereits ausverkauft ist, haben sich die Veranstalter für eine zweite Auflage um 21.30 Uhr entschlossen. Dafür sind noch Karten über die bekannten Vorverkaufsstellen und online über den Ticketshop Thüringen erhältlich, teilt die Kultourstadt Gotha mit. Zum Auftakt werde neben Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet.