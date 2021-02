Walter Heyn betreibt seit 40 Jahren einen Blumenhandel in Gotha.

Kreis Gotha. Während ihre Geschäfte geschlossen sind, arbeiten Floristen in ihren Werkstätten.

Am Valentinstag ist die Nachfrage nach Blumen bekannterweise groß. Das sei aber nicht der umsatzstärkste Tag im Jahr, sagt Walter Heyn, der seit 40 Jahren einen Blumenladen in Gotha betreibt. Er räumt mit dem Mythos auf und berichtet mit weiteren Floristen, wie die Sträuße und Gestecke an den Kunden kommen, wenn der Laden geschlossen bleiben muss.