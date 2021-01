Gotha: Buchpräsentation zum Bachfest

Gotha. Zum Bachfest Ende August 2021 präsentiert Gothas Stadthistoriker Alexander Krünes das Buch „Bach im Gothaer Land“. Wie die Stadtverwaltung erklärt, erscheint die Publikation in Anlehnung an die Buchreihe, die in den 1950er erschienen ist.

Die Stadt Gotha setzt große Hoffnung in das Bachfest, für das Veranstaltungen in Gotha und Ohrdruf geplant sind. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) geht davon aus, dass die Pandemie bis dahin überwunden sein dürfte und zum Bachfest viele internationale Gäste in der Region empfangen werden können. red