Gotha: Conrad Ekhof in einem Hartgipsmodell überreicht

Die numismatische Sammlung von Schloss Friedenstein in Gotha ist um sechs Exponate reicher geworden. So überreichte der Numismatiker Wolfgang Steguweit kürzlich dem Münzkabinett ein Bildhauer-Modell und fünf kleine Silbermedaillen als Geschenk für die Sammlungen.

Bei dem Modell handelt es sich um eine Arbeit des Berliner Bildhauers und Münzgestalters Heinz Hoyer. Der heute 71-Jährige, in Elxleben (Ilm-Kreis) geborene Künstler, hatte den Entwurf des stilisierten Bundesadlers auf der Rückseite der deutschen Ein- und Zwei-Euro-Münze geschaffen. Das in Gotha überreichte Hartgipsmodell zeigt die Schauspiellegende Conrad Ekhof im Porträt. Es stellt die vergrößerte Version einer Feinsilber-Medaille dar, welche die Staatliche Münze Berlin in diesem Jahr anlässlich des 300. Geburtstages von Ekhof (1720-1778) geprägt hatte.

Medaille hat einen Spiegelglanz

Während Steguweit selbst die Idee und den Erstentwurf lieferte, lag die finale Gestaltung in den Händen von Medailleurin Sneschana Russewa-Hoyer, der Ehefrau von Heinz Hoyer. Passend zu Ekhofs Passion erinnert die Prägeform an eine Bühne, bei der die Kulisse das Geschehen im Vordergrund hervorhebt. „Wie bei Gedenkmünzen üblich“, sagt Wolfgang Steguweit. So zeichnet sich die Medaille durch ihren besonderen Spiegelglanz aus. Um das gerade einmal 0,3 Millimeter hohe Relief hervorzuheben, ist der Hintergrund tiefglänzend, wodurch die matte Prägung heraussticht, erklärt der Numismatiker weiter.

Die Jubiläumsmedaille zu Conrad Ekhof ist Teil der seit 2011 geprägten „Gotha adelt"-Serie, deren bislang fünf herausgegebenen Medaillen ebenfalls Teil der Schenkung an das Münzkabinett sind, worüber sich die wissenschaftliche Mitarbeiter Uta Wallenstein von der Stiftung Schloss Friedenstein freute. Insgesamt wurden 150 Stück der Jubiläumsmedaille zu Ehren Ekhofs geprägt. Sie sind ab sofort im „Gotha adelt"-Laden am unteren Hauptmarkt für den Preis von 40 Euro erhältlich. Der Erlös kommt zu 100 Prozent der Arbeit der Kulturstiftung Gotha zugute.