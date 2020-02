Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Der kindliche Weg zu Selbsterkenntnis

Ein echter Kinderbuch-Klassiker ist „Das kleine Ich bin ich“ von der Österreicherin Mira Lobe. 1972 hat es das Licht der Welt erblickt und beim Art der Stadt steht es seit einem Jahrzehnt auf dem Spielplan. Noch immer lieben es die Kinder, denn Daniela Rockstuhl versteht es ganz wunderbar, den kleinen Hüpfern das Thema nahezubringen.

Wir Großen haben es leicht, wenn wir wissen wollen, wer wir eigentlich sind: Wir begeben uns zum Orakel von Delphi und folgen dessen Rat: „Erkenne dich selbst!“ Kinder brauchen da schon ein bisschen Hilfe, am besten eine kleine Geschichte. „Ach, wie freu‘ ich mich, dass ich mich freuen kann!“, ruft das Tierchen auf seiner Erkenntnistour inmitten von sechs Schaumstoffwürfeln, die einen großen Bilderbaukasten darstellen.

Das kleine Ich trifft die Blumen auf der Wiese, den Frosch im Gras, die Pferde auf der Koppel, die Fische im Wasser und das Nilpferd am Ufer, den Papagei auf der Stange und die Hunde in der Stadt und fragt sich immer wieder: „Bin ich so wie du?“ Der Laubfrosch fragt: „Wer bist denn du?“ Da steht es und stutzt und guckt ganz verdutzt dem Frosch ins Gesicht: „Das weiß ich nicht.“ Der Laubfrosch quakt und fragt: „Nanu? Ein namenloses Tier bist du? Wer nicht weiß, wie er heißt, wer vergisst, wer er ist, der ist dumm!“ Bumm.

Daniela Rockstuhl springt wie ein junges Fohlen, sie wiehert, muht, meckert, rudert, schwimmt, bellt, markiert den Laternenpfahl und macht es sich schließlich in der Mondsichel bequem, die für sie zum Himmelbett wird.

Endlich erkennt das kleine Ich: „Sicherlich gibt es mich! Ist doch ganz einfach – ich bin ich!“ Noch ein Liedchen geträllert – „Bin das kleine Ich-bin-Ich, alle Tiere lieben mich, sicherlich!“ – und das halbstündige Spektakel ist zu Ende.

Da ruft ein kleines Mädchen: „Ich möchte noch, ich möchte noch mal bleiben!“ Kann es eine bessere Rezension geben als diesen einen kindlichen Satz?

Für Donnerstag, 13. Februar, sind noch zwei Vorstellungen geplant. Zur Aufführung um 10 Uhr gibt es noch Karten an der Tageskasse sowie im Vorverkauf beim Art der Stadt oder beim Temple of Cult am Hauptmarkt 32 in Gotha.