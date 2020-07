Der Hauptmarkt ist eine Baustelle und in Corona-Zeiten unter Einschränkungen erreichbar. Am Donnerstag, 23. Juli, bietet OB Kreuch aber eine telefonische Bürgersprechstunde an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Der OB ruft zurück

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) bietet eine telefonische Bürgersprechstunde an. Am Donnerstag, 23. Juli, von 14 bis 18 Uhr ist er unter der Nummer (03621) 222-278 zu erreichen. Anfragen können per Telefon in dieser Zeit oder schriftlich vorab an ob-assistentin@gotha.de mit Angabe der eigenen Telefonnummer gestellt werden. Der OB rufe zurück.