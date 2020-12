Gotha: Drei Ahornbäume von ITS für 30 Jahre Firmenjubiläum

Anlässlich ihres 30-jährigen Firmenjubiläums hat die ITS Ingenieurgesellschaft Gotha in der Lindenauallee drei Bäume gespendet. Die Mitarbeiter um Firmengründer Dietmar Schröter und Geschäftsführerin Kristina Wagner (beide halten Baum) haben sich für den Rotblättrigen Spitzahorn entschieden.

Gotha. Drei Rotblättrige Spitzahorn spendete die ITS Ingenieurgesellschaft Gotha im Rahmen des Projektes „Bäume für Gotha“. Am Dienstag wurden sie in der Lindenauallee mit zwei weiteren Bäumen gepflanzt.

Der alte Alleencharakter soll in der Lindenauallee in Gotha wiederhergestellt werden. Die letzten Jahre haben in Folge der Hitzesommer für ein Absterben zahlreicher Bäume geführt. So mussten auch in der historischen Lindenauallee alte Bäume gefällt werden. Doch diese Lücken konnten am Dienstag Dank der Aktion „Bäume für Gotha“ geschlossen werden.