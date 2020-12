Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Gabriel startet den Ladenvorgang an einem rein elektrisch betriebenen PKW.

Gotha. Es gibt nun mehr Ladesäulen in Gotha, aber kein unentgeltliches Laden mehr.

Gotha: Dritte Ladesäule in Betrieb genommen

Mit der Ladestation für elektrisch angetriebene Autos, die am Freitag auf dem Parkplatz des ehemaligen zentralen Omnibusbahnhofs am Mühlgrabenweg offiziell in Betrieb genommen wurde, gibt es nun drei öffentlich rund um die Uhr zugängliche Ladestationen für E-Autos, die von den Gothaer Stadtwerken bereitgestellt werden.