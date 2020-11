Gotha ehrt Gisela Steguweit mit dem Hannah-Höch-Preis

„Die Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes für mich“, sagt Gisa Steguweit. Der Gothaer Buchautorin wurde jetzt die Hannah-Höch-Ehrung verliehen. Gisa Steguweit, die vor zehn Jahren mit ihrem Mann Wolfgang Steguweit aus Berlin in die Residenzstadt zog, ist mittlerweile die 13. Preisträgerin des Hannah-Höch-Preises und in Gotha keine Unbekannte mehr. Hat sie doch vor kurzem ihr neuntes Buch veröffentlicht, das den Titel „Vom Mönchgut zum Musenhof“ trägt und sich mit dem Schlösschen Mönchhof in Siebleben befasst. Die gebürtige Gothaerin zitiert ihren Rückgang nach Gotha mit den Worten: „Wer seine Heimat liebt, befasst sich mit Geschichte."

Und das beweist die nun in Gotha lebende Autorin in ihren Büchern, in denen immer Frauen im Mittelpunkt stehen. In ihrem schriftstellerischen Schaffen richtet Gisa Steguweit stets den Fokus auf das Leben und die Verdienste von Frauen. So hat die Schriftstellerin in ihren Werken dafür gesorgt, dass diese Frauen nicht in Vergessenheit geraten, sondern sie gibt ihnen auch eine Stimme und ein Gesicht.

Übergabe in kleinem Rahmen

In ihren Büchern, die auf wissenschaftlichen Recherchen beruhen, widmet sich Gisa Steguweit den Lebenswegen von Herzogin Charlotte Amalie von Sachsen-Gotha-Altenburg, der Dichterin Karolina Pavlova sowie der Schauspielerin und Theaterdichterin Karoline Großmann. Das war auch der Grund, dass sich die Jury in diesem Jahr für Gisa Steguweit als Preisträgerin entschieden hat. Die bisherigen Hannah-Höch-Preisträgerinnen erhielten ihre Ehrung in einem festlichen Rahmen im Bürgersaal des Rathauses. Doch war dies aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen nicht möglich. Trotzdem sollte die Preisverleihung in würdiger Form vonstatten gehen. Deshalb übergab Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) mit seiner Beigeordneten Marlies Mikolajczak – sie hatte die Preisträgerin vorgeschlagen – und der Gleichstellungsbeauftragten Kerstin Tornow der Preisträgerin die Auszeichnung in kleinem Kreis.

Nächstes Buch wird ein fiktive Geschichte

Doch auch außerhalb der Buchseiten ist Gisa Steguweit sehr aktiv. Zahlreiche Buchlesungen – ihre erste Publikation stellte sie in der Forschungsbibliothek Gotha vor – hat die Autorin auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht. Zudem ist sie seit geraumer Zeit Mitglied der Spohrgesellschaft, besucht zahlreiche Konzerte und nimmt rege am gesellschaftlichen Leben teil. Natürlich arbeitet Gisa Steguweit schon an ihrem nächsten Buch. Es soll eine fiktive Geschichte werden, doch mehr wollte sie noch nicht verraten.

Die Stadt Gotha veranstaltet immer im November die Hannah-Höch-Ehrung, die an die berühmteste Tochter der Stadt, die Malerin Hannah Höch, erinnern soll. Geehrt werden Künstlerinnen, aber auch kunstinteressierte Frauen, die in Gotha geboren wurden oder lebten. Zu den Preisträgerinnen zählen Ingrid Seyffarth, Helga Wilfroth, Kerstin Damm, Margarete Metze, Natali Schmidt, Jutta Amling, Andrea Drewlo, Daniela Rockstuhl, Barbara Klose, Monika Wilde, Beate Aé Karguth und Ute Mixanek.