Gotha ehrt zum 100. Geburtstag Hanns Cibulka

Im Jahr seines 100. Geburtstages widmet Gotha dem Schriftsteller Hanns Cibulka (1920 - 2004) eine Reihe Veranstaltungen sowie eine Ausstellung über Leben und Werk vom 1. März bis in den Herbst. Federführend kümmert sich Ute Wilk, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, um die Organisation.

Der Lyriker, Erzähler und Tagebuchautor hatte am 20. September 1920 in Jägerndorf (heute Krnov, Tschechien) das Licht der Welt erblickt und war am 20. Juni 2004 in Gotha gestorben. Seine Urne war zunächst in Erfurt beigesetzt worden. Im Juni 2013 jedoch bewilligte der Gothaer Stadtrat dem „verdienstvollen Gothaer“ eine Ehrengrabstätte auf dem Hauptfriedhof Gotha. Im April 2014 wurde Cibulka in den dortigen Ehrenhain umgebettet. Von 1953 bis 1985 leitete er die Gothaer Bibliothek.

Matinee mit Sigrid Damm

Nun also wird er in Gotha erneut auf vielfältige Weise geehrt. „Für die Austellung habe ich in vielen Archiven recherchiert und auch mit Cibulkas Frau gesprochen“, sagt Ute Wilk. Leider sei viel verschollen gegangen aus den frühen Jahren des Autors. „Umso mehr freue ich mich, ein Foto aufgetrieben zu haben, das den jungen Hanns Cibulka zeigt.“ Die Ausstellung wird in dem nach ihm benannten Saal, aber auch in weiteren Vitrinen in der Bibliothek gezeigt.

Zu den Veranstaltungen rund um den Autor gehört am 27. Februar ein Literaturtreff, in dem es um Cibulkas Buch „Die blaue Farbe des Windes“ geht. Am 26. März liest Schriftstellerin Kathrin Schmidt aus den Tagebucherzählungen Hanns Cibulkas „Die Heimkehr der verlorenen Söhne“ und Gedichte. Ein Poetenabend mit Musik ist am 6. Mai geplant. Auch die Veranstaltung „Geheimsache Buch“ des Freundeskreises der Stadtbibliothek widmet sich Cibulka – inklusive eines Quiz’ zu Leben und Werk des Schriftstellers.

„Höhepunkt wird eine Matinee zum 100. Geburtstag am 20. September“, so Wilk. „Dann erwarten wir Sigrid Damm, die von Hanns Cibulka erzählen und aus seinen Ostsee-Tagebüchern lesen wird.“ Die Weinlese am 25. September, ein Gespräch mit einem Verleger von Cibulka-Büchern am 28. Oktober sowie eine musikalische Lesung am 25. November runden das Jubiläumsjahr in der Bibliothek ab.