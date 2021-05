Gotha: Ein Konsum für die Kultur

Gotha. Der Gothaer Verein Art der Stadt lädt Kulturfans am 5. Juni zu einem digitalen Kulturkonsum ein.

Noch immer müssen Theaterfans auf Veranstaltungen in Gothas Kulturbühnen verzichten. Doch haben sich jetzt die Mitglieder des Vereins Art der Stadt etwas Besonderes einfallen lassen. Sie wollen am 5. Juni einen digitalen Kulturkonsum eröffnen, der gespickt ist mit Musik, Theater und Talkrunden. Um 19 Uhr wird der digitale Laden mit einer Vernissage und kleinen Feier im Livestream eröffnet. Im Anschluss kann man einem Wohnzimmerkonzert lauschen. Gegen 21 Uhr wird zum Talk in die Plauderecke im digitalen Zoomraum eingeladen. Hier können sich Mitglieder von Art der Stadt und Freunde des Vereins treffen.

Anmeldung zum Kulturkonsum unter E-Mail: kulturkonsum@artderstadt.de