Gotha – Eine Stadt mit Geschichte

Wieland Fischer über den Lazarus-Orden sowie historisch gewachsene Bindungen und Wege in Gotha.

Gefühlt 800 Jahre sind verstrichen, bis der Lazarus-Orden nach Gotha an seine Wurzeln zurückgekehrt ist. Die Gründung des Hospitals 1223 am Brühl durch Ludwig IV. und seine Frau, der heiligen Elisabeth, gab dafür den Anlass.

Gothas geschichtsbewusster Oberbürgermeister Kreuch hat den etwa 90 Ordensmitgliedern, zu ihnen gehören etwa 6000 Frauen und Männer weltweit, die historisch gewachsenen Bindungen und Strahlkraft Gothas mehr als deutlich gemacht. Dass am Brühl, wo jetzt ein Lazarus-Denkmal steht, zwei bedeutende Wege Europas sich kreuzen: die Via Regia, die Königliche Straße von Kiew an Santiago de Compostela und die Via Romea, von Trondheim nach Rom. Dass Europas Adlige hier blaublütige Wurzeln haben, die von Ordensgroßmeister Francisco de Borbón Graf von Hardenberg 22 Generationen zurückreichen. Dass das Spital am Brühl frühestes Beispiel karitativen Wirkens ist.

Die Lazarener um den deutschen Vorsteher Clemens Stroetmann staunen und lachen zugleich. Sie versichern: „Wir kommen wieder!“ – Nicht erst in Hunderten Jahren.

Kommentar zum Artikel: Denkmal-Einweihung in Gotha mit „Mutter Beimer“