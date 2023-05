Gotha empfiehlt sich für englische Touristen

Gotha. Ein Reiseführer in englischer Sprache über die Stadt Gotha hat der Kunstverlag Josef Fink herausgebracht. Was ist die Idee dahinter?

Die frühere Residenzstadt Gotha will in ihrer touristischen Strategie noch internationaler werden, um auch Touristen aus den englischsprachigen Reisegebieten anzulocken. Aus diesem Grund ist jetzt ein neuer Reiseführer in englischer Sprache herausgekommen.

Nach dem Reiseführer „Gotha. Welt*Erbe*Stadt – Ein Spaziergang“ von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), hat sich der Kunstverlag Josef Fink entschieden, eine englische Version unter dem Titel „Gotha. World*Heritage*Town – A Walk“ herauszugeben, die durch eine Förderung des Gothaer Landratsamtes an den Verein „Die Gothaner“ möglich wurde. Diese Publikation ist nun vorgestellt worden.

Übersetzt wurde der Reiseführer durch Katherine Vanovitch. Die Muttersprachlerin zeigte sich begeistert, wie viele Bezüge die einstige thüringische Residenzstadt zur englischen Geschichte besitzt und welche Kunstschätze in Gotha bewahrt werden. Verleger Josef Fink konnte kürzlich an das Stadtoberhaupt das erste Exemplar des Buches überreichen. Auf 88 Seiten mit 85 Fotografien von Carlo Böttger ist der Reiseführer ab sofort zum Preis von 8,99 Euro in allen Buchhandlungen und im zertifizierten Gothaer Haus der Touristen, dem „Gotha adelt“-Laden am Hauptmarkt 40, erhältlich.