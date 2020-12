Gotha: Erlös kommt Kinderhospiz zugute

Jedes Jahr freuen sich die Bewohner des Ortsteils Siebleben auf ihren Adventsmarkt, der auf dem Festplatz an der Feuerwehr veranstaltet wird. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste er ausfallen. Doch die Siebleber sind kreativ und entwickelten ihren ersten Adventskalender. 200 Stück wurden gedruckt, so Michael Möcker von der Firma Mennor (links). Unterstützung kam auch von Ortsteilbürgermeister Peter Eckardt (parteilos). So konnte am Montag Felix Kalbe vom Kinderhospiz (rechts) eine Spende von 350 Euro entgegennehmen.