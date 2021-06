Gotha: Erste Veranstaltung steht fest

Der Verband der Behinderten in Gotha öffnet am 5. Juli wieder seine Türen zum Informations- und Freizeitzentrum in der Damaschkestraße.

Die Geschäftsstelle des Verbandes der Behinderten in Gotha öffnet am 5. Juli wieder ihre Türen. So können die Räume in der Damaschkestraße 33 genutzt werden. Allerdings wird um Terminvereinbarung unter Tel.: 03621/40 80 80 gebeten. Wie Verbandsvorsitzender Olaf Stiehler mitteilt, ist die Geschäftsstelle montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Auch Veranstaltungen im Freizeit- und Informationszentrum soll es wieder geben. Erster Termin ist am 8. Juli die Geburtstagsfeier für Mitglieder des Verbandes.