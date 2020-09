Gotha: Famoser Hörnerklang zu prächtiger Orgel

Jens Goldhardt an der Orgel sowie die Hornisten Matthias Standke und Michael Horn (von rechts) gestalteten eine Orgelandacht in der Gothaer Margarethenkirche mit faszinierenden Bearbeitungen barocker Musik für ihre drei Instrumente.

In einer gelungenen Zusammensetzung präsentierten am Mittwochabend die Hornisten Matthias Standke und Michael Horn von der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt an der Orgel faszinierende Klangwelten. Von dem früh vollendeten Bologneser Cellisten und Komponisten Petronio Franceschini (1651-1680) stammte zu Beginn eine „Sonate D-Dur“. In ihren vier Sätzen überraschte sie mit einem farbenreichen Wechsel zwischen den Hörnern und der Orgel.