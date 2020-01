Die Gothaer Karnevalsgemeinschaft mit ihren Tanzgruppen wollen der älteren Generation am 15. Februar ein närrisches Programm bieten.

Gotha. Die Gothaer Karnevalsgemeinschaft bietet wieder einen närrischen Nachmittag für die ältere Generation in der Stadthalle.

Gotha: Fasching für die Generation im Unruhestand

Alle faschingsbegeisterten Senioren oder solche, die es noch werden wollen, sollten sich den 8. Januar fest im Terminkalender ankreuzen. An diesem Tag beginnt nämlich der Kartenverkauf für die Faschingssaison der Gothaer Karnevalsgemeinschaft (GKG). Die Karten können in der Abteilung Senioren im Gothaer Rathaus am Hauptmarkt jeweils montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr erworben werden.

Die GKG hat sich diesmal das Motto „Von Rio bis Kölle – Wir reisen auf der Karnevalswelle“ gesteckt. Am 15. Februar ab 14 Uhr werden Gothaer Narren in der Stadthalle es richtig krachen lassen. Der neue GKG-Präsident Konstantin Strensch verspricht viel Spaß und gute Unterhaltung. Mit dabei sind das Prinzenpaar, die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Gotha und Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).

Die Karten für den heiteren Nachmittag bei Kaffee und Pfannkuchen, Programm und Tanz kosten sieben Euro pro Person.